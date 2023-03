„Wenn wir Daten zur Analyse in die Cloud bringen, darf das nicht über öffentlich einsehbare oder gar ungesicherte Verbindungen gehen“, räumt Metzner mit dem größten Sicherheitsbedenken auf. Ganz im Gegenteil, an bestehenden Maschinen mit öffentlichen IP-Adressen herumzuspielen hält er für gefährlich. Die Lösung ist so einfach wie bekannt: Gateways, die nur auf die entsprechenden Daten zugreifen und diese über sichere Leitungen in die Cloud bringen. Und hier spielt dann AWS seine Kernkompetenz aus – die Bereitstellung von Cloud-basierten Services auf Basis der so gewonnen Daten. „Wir sind als Anbieter für die Services da“, betont Jan Metzner, „doch wir arbeiten auf dem Weg dorthin mit lokalen Partnern zusammen.“ Das bedeutet, dass Industrieunternehmen nicht immer direkt eine Geschäftsverbindung mit AWS eingehen, sondern für sie maßgeschneiderte Prozesse mit einem Partner entwickeln, und so zu Ergebnissen kommen, ohne gleich alles verändern zu müssen. Ein Beispiel ist etwa die Nutzung von Machine-Learning-Tools, die von AWS angeboten werden. „Es kann nicht jeder produzierende Betrieb einen eigenen Data Scientist anstellen und Know-how zu ML entwickeln“, sagt Metzner. Doch auf diesem Weg können Qualitätsanforderungen einer Anlage anhand echter Daten in der Cloud analysiert und die Prozesse trainiert werden, die dann an der Maschine ausgeführt werden. Oder, anders gesagt: „Die Produktion kann mit unserer Hilfe Machine Learning nutzen, ohne Machine Learning-Fähigkeiten im Unternehmen aufbauen zu müssen!“ Das betrifft auch andere Tools wie etwa Simulationen, die via AWS IoT TwinMaker möglich sind, oder die 2022 vorgestellte ASW Supply Chain. Diese cloudbasierte Anwendung unterstützt die Führungskräfte in der Lieferkette dabei, die Stabilität derselben zu ersetzen. Doch die bisher erwähnten Dienste sind längst nicht alles: Darüber hinaus bietet AWS derzeit schon über 200 verschiedene Cloud-Dienste an.