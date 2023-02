Christian Sojka liegt mit seinem Unternehmen Sojka Automation also voll im Trend. Mit seiner Automatisierungszelle ISAC schaffte er es unter die Top 3 des Thüringer Innovationspreises. Von Low-Cost bis zu hochkomplexen Individuellen Produktionssystemen – Sojka bietet mit seinem modularen Baukasten vor allem Kunden aus dem Mittelstand einen niedrigschwelligen, kosten- und zeitoptimierten Einstieg in die Automatisierung.



Mit der Low-Cost-Automation bieten Sie eine kostengünstigere Einstiegsmöglichkeit an – welche Projekte können damit realisiert werden und welche Anforderungen muss ein Unternehmen für den Einstieg in die Robotik erfüllen?



Christian Sojka: Mit Low-Cost Automationen lassen sich eine Vielzahl von oft monotonen, ermüdenden und wenig wertschöpfenden Tätigkeiten ersetzen. Dies trifft zum Beispiel zu auf End-of-Line Automationen wie Palettieren, einfache Handlingaufgaben oder Semiautomationen, bei der händisch eingelegt wird und die Montage automatisch läuft. Unsere Anlagen in diesem Bereich übernehmen auch einfachste Prüf- und Sortieraufgaben, bei der nach Größe, Form und Farbe unterschieden wird. Unternehmen, die in die Robotik einsteigen möchten, sollten eine grundlegende Technologieoffenheit mitbringen und keine Vorbehalte hegen.



Ihre ISAC-Automatisierungszellen haben Ihnen unlängst den Thüringer Innovationspreis eingebracht. Es gibt vorkonfigurierte Zellen für unterschiedliche Aufgaben - von Montage über Pick & Place bis hin zu MRK-Anwendungen. Wie läuft die Integration einer solchen Zelle in einem Unternehmen ab und inwieweit sind die Systeme individualisierbar?



Sojka: Den grundsätzlichen Ablauf über Lastenheft, Analysen und Konzeptionen bis hin zur Inbetriebnahme beim Kunde haben wir an einigen Stellen erweitert und an anderen wieder abgekürzt. Durch die hohe Modularität und Standardisierung, versuchen wir den punktuellen Konstruktionsaufwand gering zu halten. Dafür bieten wir zur Absicherung unserer Kunden u. a. Machbarkeiten oder VR-Erlebnisse, noch vor Auslieferung der Maschinen, an. Zur Integration gehört für uns auch, über unsere Sojka Academy Schulungen für Bediener anzubieten, sei es in der Academy oder direkt vor Ort beim Kunde. Mit unseren vorkonfigurierten Modellen verhält es sich ähnlich wie mit Ausstattungsvarianten im Automobilbau. Wir geben Kunden eine möglichst konkrete Idee, was mit unseren ISAC-Zellen möglich ist. Für Unternehmen ohne Berührungspunkte mit Automationstechnik ist das oftmals eine hilfreiche Stütze und ein bildhafter Einstieg.



Die Kosten für einen kompletten ISAC belaufen sich auf zwischen 40.000 € und 250.000 €. Wovon hängt der tatsächliche Endpreis für den Kunden ab?



Sojka: Ausschlaggebend für den Endpreis ist zunächst das gewählte Modul, da hier Größenunterschiede durchaus eine Rolle spielen. Noch größer ist aber der Einfluss des zu automatisierenden Prozesses und damit, welche Aktoren verbaut werden müssen. Ob wir größtenteils auf die, in unserem Baukasten vorhandenen, vorkonfigurierten Elemente zurückgreifen können oder individuelle Lösungen erforderlich sind, spielt ebenso eine Rolle. Nicht zuletzt berücksichtigen wir bei der Angebotslegung auch weitere Rahmenbedingungen, ob z. B. Softwareschnittstellen und eine dementsprechende Einbindung in übergeordnete Leitsysteme erforderlich sind. Kombinieren wir mehrere ISAC, um komplexere Prozesse abbilden zu können, und bauen bspw. eine Fertigungslinie auf, liegen die Preise natürlich über den genannten Summen.