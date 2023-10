Cobots können die körperliche Belastung, beispielsweise für Angestellte im Bereich der Lagerlogistik, stark reduzieren. Speziell dafür wurde eine Cobot-Variation entwickelt, die direkt am Menschen Hilfe leistet: das Exoskelett. Exoskelette dienen als Entlastung, als Stütze und um Kraft zu leihen. Passive Exoskelette bringen Kraftersparnis, indem sie bei gleichmäßigen Bewegungen Stabilität bieten und die Belastung auf das gesamte menschliche Skelett verteilen. Aktive Exoskelette hingegen sind energiebetrieben, dynamischer und vielseitiger einsetzbar. Aufgrund ihrer externen Antriebskraft sind sie besser in der Lage, schwere Lasten zu transportieren.

Exoskelette verbessern den Arbeitsschutz, insbesondere in Situationen, in denen bisher aufgrund der Arbeitsbedingungen keine geeigneten technischen Hilfsmittel zur Verfügung stehen, wie beispielsweise beim Manövrieren von schweren Bauteilen oder beim Arbeiten in unangenehmen Positionen. Besonders interessant sind sie für die handwerkliche Berufsgruppe – Gerüstbauer bis hin zu Malern.

Exoskelette könnten künftig die medizinische Rehabilitation revolutionieren und sogar Menschen mit körperlichen Einschränkungen mehr Bewegungsfreiheit erlauben. In der Raumfahrt sollen sie dabei helfen, Muskelatrophie bei Astronauten zu vermeiden. In Deutschland steckt die praktische Anwendung noch in den Kinderschuhen, da die ersten Langzeitstudien gerade erst durchgeführt werden. Neurale Exoskelette, die mit Quantensensoren funktionieren, werden aktuell als Heilmittel für Lähmung erforscht. Exoskelette sind bis dato ein Hilfsmittel der Zukunft, dessen Vorteile jedoch jetzt schon erkannt werden.