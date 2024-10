Wie man sich vor Cyberangriffen schützt, war Thema des Cybersecurity@Siemens-Symposiums in der Wiener Siemens-City. Vertreter des Innenministeriums gaben ein Lagebild über Industriespionage in Österreich. Ernst & Young-Senior Manager Benjamin Derler informierte über die EU-Regulatorik in Sachen IT und das Zusammenspiel der einzelnen Normen.

Über „Marktvorsprung durch Cybersicherheit“ sprach AIT-Manager Helmut Leopold – weil die Umsetzung entsprechender Maßnahmen auch abseits gesetzlicher Vorgaben sinnvoll ist.