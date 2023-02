Ihr Slogan lautet „Wir verbinden Menschen mit Maschinen.“ Worauf kommt es dabei an, wie verbindet man Menschen und Maschinen?



Arnim Jepsen: Für uns ist der Schlüssel zu innovativen HMIs – Mensch-Maschine-Schnittstellen - die Nutzerzentrierung. Dabei ist es entscheidend ein gutes Verständnis für die Aufgaben, Ziele und Bedürfnisse der Anwender zu entwickeln. Was braucht der Operator, um die Maschine bestmöglich bedienen zu können, in welchen Arbeitszusammenhängen tut er das, was ist die persönliche Motivation? Gerade in der industriellen Automatisierung ist es eine große Chance „Human Centered“ vorzugehen. Nicht zuletzt weil hier ein zentraler Hebel liegt, um dem „Team Mensch & Maschine“ zu besserer Performance zu verhelfen.



Macio gibt es nun seit 20 Jahren. Was waren die Anfänge?



Jepsen: Bereits die Gründungsidee war es durch das Gesamtpaket aus exzellentem UI/UX-Design und Software Engineering zur Entwicklung erstklassiger Produkte beizutragen. Heute haben wir ergänzende Standbeine, um diese Idee auch umfassend in moderne Produktlandschaften einzubringen. Dazu gehören auch Beratungsleistungen rund um Digitalisierung und Innovation, sowie vielfältige technologische Expertisen von Low-level embedded bis zu vernetzten Cloud-Systemen und KI-Lösungen.



Höhere Komplexität und sinkende Ausbildungsgrade



Was hat sich an der Mensch-Maschine-Schnittstelle stärker verändert: Die Anforderungen bei den Anwendungen, oder die zur Verfügung stehende Technologie? Und was hat die Weiterentwicklung stärker getrieben?



Jepsen: Die Anforderungen. Wir erleben eine ständige Erhöhung der Komplexität, es wird mehr Effizienz verlangt, bei gleichzeitig immer weniger Personen, die mehr Maschinen bedienen. Wir erleben auch dass die Ausbildungsgrade der Maschinenbediener sinken, weniger Fachpersonal zur Verfügung steht. Das führt dazu das man niederschwellig komplexe Maschinenwelten bedienen können muss. Technologie als Lösung ist dabei nie ein Selbstzweck, oder sollte es nicht sein. Beispiel: Augmented Reality. Eine Zeitlang hat man geglaubt, wir werden überall AR-Brillen zum Einsatz bringen. Doch es hat sich gezeigt, dass AR in ausgesuchten Anwendungsfälle eine fantastische Lösung ist – in anderen Fällen diese Technologie nicht zum Alltag passt.



AR war offenbar nicht die zentrale Lösung, an die viele geglaubt haben. Warum ist es so schwierig, eine Lösung zu finden, mit der alle zufrieden sind?



Jepsen: One-Size-Fits-All Lösungen sind immer ein Kompromiss. Besonders in komplexen HMI-Welten, in denen beispielsweise verschiedene Bedienergruppen gemeinsam an einem System arbeiten, ist es ratsam die Rollen individuell zu betrachten. Ein Top-Experte braucht etwas anderes an die Hand, als ein Nutzer mit rudimentären Ansprüchen und Kenntnissen. Die passgenaue Adressierung mündet in einer vielfach höheren Effizienz in der Bedienung und nicht zuletzt hohen Zufriedenheit der Anwender.



Sie unterscheiden zwischen UI-Design und UX-Design. Was ist der Unterschied, und warum ist der wichtig?



Jepsen: Die User Experience, UX, ist genau diese gerade genannte Zufriedenheit. Es geht um das gesamte Bedienerlebnis, dass ein Anwender bei der Interaktion mit einem Produkt hat. Dieses Erlebnis basiert darauf die richtige Funktionalität in der richtigen Weise anzubieten. Verstanden zu haben welche Bedienabläufe benötigt werden und diese so zu konzipieren, dass sie zielführend und zufriedenstellend sind. Dazu braucht es unter anderem ein fundiertes Verständnis für die abzubildenden Prozesse.

Das User Interface Design, also UI, ist Mittel zur Erreichung einer guten User Experience. Hier liegt die Betrachtung vor allem auf der Ausgestaltung der - oft grafischen – Benutzerschnittstelle. Wie „verpacke“ ich meine Bedienabläufe so in einem Screendesign, dass eine gute Usability, und natürlich auch ein attraktives Erscheinungsbild, erreicht wird. Da spielt das gestalterische Handwerk eine große Rolle. Das UI-Design trägt also nur einen Teil zu einer herausragenden User Experience bei.