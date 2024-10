„Theoretisch überall, wo ein hoher Verkabelungsaufwand problematisch ist oder werden kann, empfehlen sich OCS. Im Bereich der Antriebstechnik für den Automatisierungsbereich hat sich dieser Ansatz bereits etabliert. Zu Servomotoren wurden in der Vergangenheit immer zwei Kabel geführt: ein Kabel für die Energie- und Leistungsver­sorgung und das zweite Kabel für die Ansteuerung sowie Feedback des Drehgebers. Neuere Versionen von Servomotoren besitzen nur noch einen Ein-Kabel-Anschluss. Hierüber wird dann sowohl die Leistungsversorgung als auch die Kommunikation übertragen“, sagt Zuber.



Die OCS-Technologie eignet sich also besonders für Anwendungen, in denen der Verkabelungs­aufwand, die Länge der Verkabelung oder die Flexibilität des Gesamtsystems eine große Rolle spielen. Die Lösungen bewähren sich daher zum Beispiel auch in der Robotik, ins­besondere aufgrund des reduzierten Platzbedarfs. In der Automatisierungstechnik ermöglichen sie effiziente Verbindungen von Aktoren und Sensoren in der Feldebene, wodurch der Verkabe­lungsaufwand erheblich reduziert wird. Auch in der Intralogistik und Fördertechnik liegt großes Potenzial, vor allem aufgrund der langen Strecken, die mit den Anschlusskabeln zurückgelegt werden müssen.