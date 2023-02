Im Gegensatz zur qualitativen Steuerung eines CAD-Systems ist bei der Steuerung eines HMIs über Gesten nur eine qualitative Steuerung möglich. Dazu werden keine absoluten Koordinaten benötigt, sondern relative Positionen.

Mit der Steuerung kann das Gerät bei Annäherung aus dem Standby-Modus aufgeweckt werden, und es können quasi-analoge Einstellungen wie die Lautstärke mit einer Drehbewegung vorgenommen werden. Horizontales Wischen wird als Scroll-Bewegung interpretiert, und die statische Position kann auch zeitgesteuerte Ereignisse auslösen, wie sie auch von Touchscreens mit Touch bekannt sind: "Hover" zeigt weitere Informationen an oder löst ein Ereignis aus, zB rechte Maustaste.

Zwischen zwei Elektroden eines Kondensators wird ein Feld aufgespannt. Im Fall des 3D-Touch ist dieser so ausgerichtet, dass er nach außen (zum Bediener/Betrachter hin) herausragt. Bei der Kalibrierung wird die Kapazität dieses Kondensators als Referenz gemessen. Jedes Objekt, das in das Feld eintritt, beeinflusst die Feldlinien und damit die Kapazität zwischen den beiden Elektroden. Das Messverfahren wertet die Änderung aus und rechnet sie in einen Abstand des Objekts sowohl von jeder der beiden Elektroden als auch von beiden zusammen um. Die erste Auswertung ergibt eine Position zwischen den beiden Elektroden, die zweite weist in die dritte Dimension. Ordnet man ein zweites Elektrodenpaar orthogonal zur ersten an, so lässt sich auf die gleiche Weise die Position in der anderen Achse ermitteln.

So elegant und einfach die beschriebene Methode in der Theorie klingt, so komplex ist die Umsetzung in der Praxis. Die gemessenen Feldstärken variieren in Abhängigkeit von äußeren Einflüssen, sei es Temperatur, Luftfeuchtigkeit oder mechanische Toleranzen innerhalb einer Reihe von Geräten. Der Touch-Controller nutzt Methoden der künstlichen Intelligenz, um durch Auswertung der Messwerte auf das ursprüngliche Signal zu schließen. Demnach funktioniert die Erkennung von Gesten ganz ähnlich wie Sprache und Handschrift. Der hohe Integrationsgrad des ICs macht es für den Anwender einfach zu bedienen, da er sich nicht mit dem theoretischen Hintergrund auseinandersetzen muss.