Bei den MagI³C FISM Power Modulen handelt es sich um voll integrierte DC/DC Spannungswandler mit fester Ausgangsspannung. Die Module enthalten die Leistungsstufe, den Transformator, Eingangs- und Ausgangskapazität. Zum Betrieb sind keine externen Komponenten notwendig, und der Aufwand des Schaltungsentwurfs ist minimal. Das senkt Entwicklungskosten und ermöglicht es, mit neuen Applikationen schnell auf den Markt zu gehen. Die gesamte Produktreihe ist nach dem aktuellen UL-Standard UL62368-1 zertifiziert, doch die neuen Module bieten noch mehr Sicherheit. Sie können nicht durch Kurzschluss zerstört werden und halten ihrer Isolationsspannung von 1,5 kV bei den SIP-4-Modulen und 3 kV bei SIP-7 und SMT-8 für volle 60 Sekunden stand.

Dies qualifiziert die neue MagI³C-FISM noch besser für ihre Aufgaben, zum Beispiel als einfache funktionale Isolation für Überspannungsschutz, um Masseschleifen und Massepegelversatz sowie Störungen in Signalpfad- oder Sensor-Systemen zu vermeiden. Diese Aufgaben nehmen die Power Module in Anwendungen wie der Versorgung von Schnittstellen und Mikrocontrollern in der Prüf- und Messtechnik oder der Industrieelektronik wahr.