Über die Würth Elektronik-API (Programmierschnittstelle) wird der Leiterplatten-Onlineshop von Würth Elektronik direkt an LumiQuote, Luminovos RfQ-Software, angeschlossen. LumiQuote extrahiert mithilfe der modernen PCB-Engine des Schwesterproduktes Stackrate automatisch alle relevanten technischen Parameter der benötigten Leiterplatten und kann diese nun über die Schnittstelle direkt an den Leiterplatten-Onlineshop senden. Die Nutzer bekommen die Preise und Lieferzeiten in Echtzeit zurück.

„Dies ist ein entscheidender Mehrwert für die Nutzer, denn sie können ihren Angebots- und Bestellprozess ohne Verzögerung fortsetzen“, sagt Thomas Beck, Geschäftsführer der Würth Elektronik Circuit Board Technology.

„Bei Luminovo sind wir angetreten, die Elektronikwertschöpfungskette neu zu denken. Die Partnerschaft mit Würth Elektronik ermöglicht es uns, die Leiterplatten-Beschaffung endlich in das Zeitalter automatisierter und vernetzter Prozesse zu bringen“, sagt Sebastian Schaal, Gründer und Geschäftsführer von Luminovo. Er ergänzt: „Unsere Kunden bekommen in LumiQuote nicht nur direkt einen Preis übermittelt, durch eine Plausibilitätsprüfung erfahren sie auch umgehend, ob die angeforderten Spezifikationen vom Shop unterstützt werden.“