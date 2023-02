Würth Elektronik verlagert ihren Münchener Standort von Garching nach Freiham. Mit dem Hightech Innovation Center Munich (HIC) ist im Westen der Metropole ein hochmodernes Gebäude mit einer Arbeits- und Testfeldlandschaft entstanden, das den neuesten New-Work-Ansätzen entspricht und im ersten Bauabschnitt Platz für 250 Mitarbeitende bietet. Getreu dem Leitsatz „more than you expect“ ist das HIC nicht nur eine Investition in die Zukunft des Unternehmens, sondern auch in den Standort München. Mit der neuen Ausstattung werden den Ingenieuren und Wissenschaftlern, die sich mit spannenden Themen wie Wireless Connectivity, Sensorik, Power Modulen, IoT-, Cloud- & Software-Services sowie Big Data beschäftigen, keine Grenzen mehr gesetzt. Innerhalb der nächsten Jahre entsteht ein zusätzliches Gebäude mit weiteren 250 Arbeitsplätzen. So ist genügend Raum für Wachstum und Entwicklung vorhanden.

Bereits am Garchinger Standort lag der Fokus zum Großteil auf Forschung und Produktentwicklung. Zudem sind dort durch die räumliche Nähe zu diversen Halbleiterherstellern und Hochschulen wertvolle Partnerschaften entstanden. Trotz mehrerer Erweiterungen wurden die Räumlichkeiten dennoch zu klein für das Tech-Unternehmen. Das HIC eröffnet dem mittlerweile 140 Mitarbeiter:innen starken Team ganz neue Möglichkeiten, eigene Innovationen „Made in Germany“ voranzutreiben. Ein besonderes Highlight ist das große Testfeld inklusive zweier EMV-Testkammern, in denen die Elektromagnetische Verträglichkeit geprüft wird. Das Testfeld macht rund ein Viertel der Gesamtfläche aus.