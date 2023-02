m Rahmen eines Großauftrags werden die Klemmleisten der Serie 328 und 329 nach Indien geliefert. Diese zeichnen sich für den Einsatz in rauesten Umgebungen aus und sind auf den Durchfluss großer Ströme wie beispielweise in Transformatoren oder Leitungsverbindungen ausgelegt. Zudem sind mit der Serie 329 erstmalig Ströme von bis zu 125 Ampere möglich. Die Serien werden in den landestypischen Tuk Tuks verbaut, die auf den Straßen Indiens für das Transportwesen und den Tourismus eingesetzt werden. „Mit der Serie 328/329 liefern wir langjährig erprobte Produkte für den indischen Transport-Markt. Die Klemmenleisten sind nicht nur robust, sondern ermöglichen eine einfache und schnelle Montage ohne Spezialwerkzeug. Dies ist besonders in Indien von sehr großer Bedeutung, da die Fahrer ihre Reparaturen oft selbstständig und zeitnah im dichten Verkehr ausführen“, erklärt Detlef Fritsch, Geschäftsführer der WECO Contact GmbH.



Für diese speziellen und besonders herausfordernden Bedingungen des indischen Marktes lieferte WECO Contact die Klemmleisten der Serie 328 und 329. Denn diese sind prädestiniert für den Einsatz in rauesten Umgebungen und auf den Durchfluss großer Ströme wie beispielweise in Motoren der Automobilindustrie. Ferner überzeugen sie durch optimale Isolationseigenschaften und sind Korrosions- und Alterungsbeständig. Mit der Serie 329 sind zudem erstmalig Ströme von bis zu 125 Ampere möglich – die derzeit handelsüblichen Lösungen sind auf 85 Ampere beschränkt. Dank optimaler Isolationseigenschaften, einfachster Handhabung und enormer Robustheit, gewährleistet die neue Serie auch unter schwierigsten Bedingungen einen störungsfreien Betrieb in Automotive-Anwendungen. Die Klemmleisten mit Schraubanschluss werden aus vernickeltem Messing gefertigt und halten Temperaturen von -30 bis +120 Grad problemlos stand. Die Produkte werden mit Schraubanschluss in 1- bis 12-polig hergestellt. Darüber hinaus erhielten die Serien auch das UL (Underwriters Laboratories) -Prüfzeichen, welches die Produkte nun auch für elektrische Sicherheit, wie beispielsweise Brandschutz, international zertifiziert.

„Die Produkte haben sich für den indischen Autorikscha-Transportmarkt bestens bewährt und halten sowohl widrigsten Umgebungsbedingungen als auch schnellen und improvisierten Reparaturen stand. Wir freuen uns über die Etablierung unserer Klemmleisten-Serien im globalen Markt“, so der Geschäftsführer abschließend.