Die Fertigung der Verbindungselemente wurde auf nachhaltige Produktion eingestellt und versetzt das Unternehmen in die Lage komplett umweltfreundlich zu produzieren. „WECO hat in der Vergangenheit ausführliche Tests mit den neuen Materialien gemacht und kann auf Wunsch ab sofort alle Produkte in bleifreier Ausführung liefern. Trotz des geänderten Materials konnten wir unseren Kunden versichern, dass alle Vorteile und Mehrwerte der WECO-Produkte uneingeschränkt erhalten bleiben“, so Detlef Fritsch, Geschäftsführer der WECO Contact GmbH.

Die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH-Verordnung) ist eine EU-Chemikalienverordnung, die am 1. Juni 2007 in Kraft getreten ist. REACH steht für „Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals“, zu deutsch: „Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung von Chemikalien“. REACH beruht auf dem Grundsatz, dass Hersteller, Importeure und nachgeschaltete Anwender die Verantwortung für ihre Produkte übernehmen. Sie müssen sicherstellen, dass Chemikalien, die sie herstellen und in Verkehr bringen, sicher verwendet werden. Im Falle von WECO sind dies in erster Linie bleihaltige Produkte.