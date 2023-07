Von 2014 bis 2020 war der diplomierte Ingenieur für Elektrotechnik für die Eaton Electric GmbH mit Sitz in Bonn tätig. In seiner Rolle als Geschäftsführer wirkte er unter anderem in den Bereichen Vertrieb, Marketing und im Produktmanagement mit Fokus auf Maschinen- und Gebäudeautomatisierung sowie Energieverteilung.

Aufgrund seiner Expertise in der Industrie- und Automatisierungstechnik wurde Kram 2015 in den Vorstand des VDMA-Fachverbands für elektrische Automation berufen, dem er bis 2020 angehörte. Zuletzt verantwortete Kram als Vice President Global Sales den Bereich Connection Systems bei der Aptiv Ltd., einem weltweit führenden Automobilzulieferer.