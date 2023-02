Die Covid-Pandemie erwies sich in den letzten zwei Jahren als ein zusätzlicher Treiber, die Digitalisierung voranzutreiben, weshalb die weltweite Nachfrage an Elektronikprodukten enorm stieg. Aus diesem Grund entschied das Management von Variosystems Ende 2021, die Produktionskapazitäten an den Aussenstandorten Sri Lanka und Kroatien massiv auszubauen.

An der grössten Volume Production Site von Variosystems in Badalgama (Sri Lanka) mit 1.200 Mitarbeitern wird das Areal mit 15.000 qm verdoppelt. Davon sind 12.000 qm Produktionsfläche, was einer Produktionssteigerung von 100 Prozent gleichkommt. Für diesen Ausbau des Gebäudes, Maschinenparks und der Infrastruktur investiert Variosystems rund 10 Mio. Schweizer Franken.

Auch die Variosystems EU-Niederlassung Kroatien wird in naher Zukunft stark erweitert. Für den zukünftigen Ausbau unterzeichnete Variosystems Anfang 2022 den Kaufvertrag eines Grundstücks von 26.700 qm im Industriepark Brezje in Varaždin. Die neue Produktionsstätte liegt nur 20 Minuten von der bereits bestehenden Niederlassung in Ludbreg mit der bisherigen Produktions- und Bürofläche von 1.200 qm entfernt. In einer ersten Phase wird auf dem neuen Gelände ein Ausbau von 5.200 qm realisiert. Davon sind 4.000 qm für Produktions- und Lagerfläche geplant. Die Fertigstellung des Gebäudes sowie der Produktionsstart sind für Ende 2023 vorgesehen.