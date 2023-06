Der scheidende OVE-Vizepräsident Andreas Kugi, Vorstand des Instituts für Automatisierungs- und Regelungstechnik an der TU Wien, erhielt im Rahmen der Generalversammlung die höchste Auszeichnung des Verbandes. OVE-Präsident Kari Kapsch überreichte ihm für sein jahrelanges engagiertes Mitwirken im Präsidium die Goldene Stefan-Ehrenmedaille – benannt nach dem berühmten österreichischen Physiker und Gründungspräsidenten des OVE, Josef Stefan – und bedankte sich für sein herausragendes Engagement, mit dem er den Verband in den vergangenen Jahren wesentlich mitgestaltete. Kugi schied statutengemäß nach zwei Funktionsperioden aus dem Präsidium aus. Zu seinem Nachfolger als OVE-Vizepräsident wurde Wolfgang Bösch, Dekan der Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik an der TU Graz, gewählt.