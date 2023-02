Wenn Sie unterschiedliche Branchen betrachten, wo sehen Sie das größte Potenzial für gedruckte grüne Elektronik?

Bois: Meiner Ansicht nach sollten wir unser Augenmerk auf Produkte mit sehr kurzer Lebensdauer richten. Jeden Tag erzeugen wir alle bereits Unmengen an Elektronikabfällen. Stellen Sie sich nur vor, was passieren wird, wenn das Internet der Dinge so allgegenwärtig ist, wie wir dies anstreben. Ich nutze seit mehreren Jahren nur ein einziges Smartphone und fahre mein Auto seit einem Jahrzehnt, doch jeden Tag verbrauche ich zahlreiche Verpackungen, einige davon, ohne mir dessen bewusst zu sein, da es sich um Tertiärverpackungen aus der Lieferkette handelt. Selbst wenn wir nur ein paar davon mit Elektronik versehen, erzeugt jeder täglich eine Menge Elektroschrott. Darüber hinaus sollten wir uns mit den Dingen befassen, die bereits intensiv in der Lieferkette genutzt werden und mit allem, was mit der Sicherheit und Rückverfolgbarkeit von Produkten wie Lebensmittel oder Medikamenten zu tun hat.

Branchen wie Automotive oder die Unterhaltungselektronik nutzen bereits gedruckte Elektronik mit langer Lebensdauer. Worauf sollten sie sich konzentrieren?

Bois: Diese Branchen können mit gedruckter Elektronik ebenfalls direkt einen enormen ökologischen Nutzen erzielen, indem sie zum Beispiel aufgrund des geringen Gewichts gedruckter Elektronik den Energieverbrauch ihrer Produkte reduzieren. Sie sollten die Ansätze der Kreislaufwirtschaft nutzen, um das Sortieren von Komponenten und Werkstoffen zu optimieren und um Urban Mining zu fördern.