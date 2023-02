Wie immer richtet sich der LOPEC Kongress an Branchenkenner und Newcomer gleichermaßen. Den idealen Einstieg bieten die Short Courses am ersten Kongresstag, dieses Jahr ergänzt um ein Seminar von Kévin Le Blévennec von dem belgischen Forschungsinstitut VITO. Unter dem Motto „Design for Sustainability“ führt er durch die verschiedenen Schritte der Entwicklung eines nachhaltigen Produkts.

Dass die Politik das Nachhaltigkeitspotenzial der gedruckten Elektronik erkannt hat, macht Dr. Henri Rajbenbach von der Europäischen Kommission in seinem Plenarvortrag deutlich. Die Session „Circular economy and green electronics“ am 24. März vertieft das Thema mit Vorträgen über Ökobilanzen, Bioabbaubarkeit und Wiederverwertung von gedruckter Elektronik.