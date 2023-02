Potenziell explosionsgefährdete Umgebungen, wie Öl- und Gasanlagen oder chemische Betriebe, müssen vor Zündquellen geschützt werden. Aus diesem Grund müssen elektronische Geräte, die in diesen heißen Arbeitsumgebungen eingesetzt werden, den ATEX-Produktvorschriften oder ähnlichen Vorschriften (z. B. UKEX und IECEx) entsprechen. Deshalb ist die FLIR Cx5 mit 160 x 120 Pixeln in einem robusten Gehäuse untergebracht, so dass Benutzer auch in anspruchsvollen Umgebungen mit dem guten Gefühl der Sicherheit arbeiten können.

"In gefährlichen Umgebungen ist es für Vermessungsingenieure entscheidend, Probleme schnell zu erkennen, damit sie entsprechend reagieren können", sagt Michael Deruytter, Senior Director Product Manager bei Teledyne FLIR. "Die FLIR Cx5 ist nicht nur explosionsgeschützt, sondern auch kompakt und sehr einfach zu bedienen. So haben Instandhaltungsprofis ihre Kamera sofort immer zur Hand und können damit versteckte Probleme schnell finden und die Diagnosezeit verkürzen."

Die FLIR Cx5-Kamera verfügt über alle robusten Merkmale, die sie in die Lage versetzen, auch den härtesten Arbeitstag zu überstehen. Das Gehäuse der FLIR Cx5 ist stoßgedämpft, das Objektiv durch ein Germanium-Fenster mit Antireflexionsbeschichtung geschützt. Das 3,5-Zoll-Farbdisplay wird durch Panzerglas geschützt und ist Touchscreen-kompatibel. In sicheren Umgebungen kann die robuste Umhängeband-Halterung entfernt werden; sie gibt dann denn den Zugang zu Datenspeicher und Ladeanschluss frei.