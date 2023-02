Kooperationsabkommen : Südösterreich als europäisches Zentrum für Elektronik

Die beiden außeruniversitären Forschungseinrichtungen JOANNEUM RESEARCH und Silicon Austria Labs, beide mit Hauptsitz in Graz und Standorten in Kärnten, haben eine Absichtserklärung über die Kooperation in den Bereichen Materialforschung und -entwicklung sowie Informationstechnologie unterzeichnet. Damit soll Südösterreich zum Hotspot für Elektronik werden.