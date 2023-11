Mit der neuen stripax® plus gelingt das Schneiden, Abisolieren und Crimpen in einem Werkzeug – ohne lästiges Umgreifen. Dies macht die Kabelverarbeitung im Querschnittsbereich von 0,5 bis 2,5 mm² besonders einfach und schnell. Zusätzlich werden durch den automatischen Aderendhülsen-Transport die Aderendhülsen selbstständig in das Crimpgesenk transportiert. Dadurch entfällt das manuelle Handling der Aderendhülsen komplett.

Die Aderendhülsen sind in einem Aderendhülsenmagazin mit 50 Hülsen im Griff verstaut. Diese werden automatisch in das Universal-Crimpgesenk transportiert. Somit bietet die stripax® plus alle Vorteile eines Universalgelenks. Nachdem die Aderendhülsenstreifen in das Magazin eingelegt werden, kann sofort mit der Arbeit begonnen werden. Ein manuelles Einstellen des Crimp-Bereichs ist nicht erforderlich. So werden Einstellfehler vermieden und optimale Arbeitsergebnisse garantiert.

Die neue stripax® plus ermöglicht eine deutliche Zeitersparnis und verringert durch das Universalgelenk die Wahrscheinlichkeit von Fehlern. Zudem ersetzt die neue stripax® plus drei separate Werkzeuge im Feldeinsatz. Dies führt zu mehr Platz im Werkzeugkoffer und steigert die Gesamtproduktivität.