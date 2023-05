In den 1970er Jahren wurde das Farbfernsehen in Deutschland im Zusammenhang mit den Olympischen Spielen 1972 und insbesondere der Fußball-Weltmeisterschaft 1974 immer populärer. Genau im Zeitraum zwischen diesen beiden sportlichen Großereignissen, im Jahr 1973, gründete Helmut Rudel das Unternehmen Rutronik und spezialisierte sich auf den Vertrieb passiver Bauelemente. Rutronik ist inzwischen eines der größten europäischen Elektronik-Distributionsunternehmen und erwirtschaftete im vergangenen Jahr einen Umsatz von 1,28 Milliarden Euro. Weltweit beschäftigt das Familienunternehmen inzwischen mehr als 1.900 Mitarbeitende in über 80 Büros sowie Logistikzentren in Europa, Austin (Texas), Shanghai, Singapur und Hongkong. „Wir sind glücklich und stolz, in diesem Jahr unser 50-jähriges Bestehen in der Elektronikindustrie zu feiern“, sagt Thomas Rudel, CEO und Vorsitzender der Geschäftsführung bei Rutronik. „Aus einem kleinen Familienbetrieb, den ich mit großer Unterstützung durch meine Ehefrau, Anfang der 1970er Jahre in einer Doppelgarage in Ispringen gegründet habe, wurde innerhalb von 50 Jahren ein führendes Distributionsunternehmen für elektronische Bauelemente“, ergänzt Helmut Rudel, Präsident und Gründer von Rutronik.