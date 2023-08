Rutronik ist einer von wenigen Halbleiter-Distributoren in Deutschland und fungiert als Vertriebsplattform für Hersteller, vor allem für Mittelständler. Rudel beschreibt dies als eine Art verlängerte Werkbank der Hersteller. In mehr als 80 Niederlassungen weltweit betreut das Unternehmen über 40.000 Kunden und erzielte im Jahr 2022 einen Umsatz von 1,28 Milliarden Euro.



Die Distribution hat sich durch technologischen Fortschritt stark verändert, so Rudel. Ein Mangel an Fachkräften ist eines der Hauptprobleme. Obwohl es in der Region um den Stammsitz Ispringen gute Universitäten und Fachhochschulen gibt, fehlen laut Rudel die Studenten. Fachkräfte wandern in die Schweiz aus, wo sie höhere Gehälter erhalten. Zudem erschweren bürokratische Hürden die Anwerbung von Arbeitskräften nach Deutschland.