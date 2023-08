Mit 5G-Mobilfunk und Wi-Fi 6-Kommunikation bietet das EDA10A High-Speed-Konnektivität im Innen- und Außenbereich für Benutzer im Einzelhandel, in der Logistik, im Lager und im Außendienst. Das EDA10A richtet sich an Geschäftsanwender und verfügt über ein Full-Service-Angebot mit einem umfangreichen Zubehörsortiment und Kompatibilität mit einer umfangreichen Auswahl an Unternehmenssoftware. Zum Zubehör gehören Desktop- und Fahrzeugladestationen, eine Display-Dockingstation, die die Einrichtung einer Workstation mit Tastatur und Maus ermöglicht, sowie ein großer, im laufenden Betrieb austauschbarer Akku.

Das Gerät ist mit der Honeywell Device Client Pack (DCP)-Software, Unterstützung für die optionale Asset-Optimierungssoftware Honeywell Operational Intelligence, der Unified-Communications-Software Honeywell Smart Talk und einer Zertifizierung für Mobile Device Management (MDM)-Lösungen von Drittanbietern ausgestattet. Erweiterte Servicepläne umfassen eine dreijährige Garantieverlängerung, schnelle Reparaturdienste im Depot, einen Batterieaustauschservice und einen Sentinel-Service zur Wartung des Android-Betriebssystems.

Ausgestattet mit einem Qualcomm® Snapdragon™ Octa-Core-2,2-GHz-Prozessor bietet das EDA10A-Tablet leistungsstarke 5G-Mobilfunk-, Wi-Fi 6-, NFC- und Bluetooth® 5.1-Kommunikation. Ein großes, helles 10-Zoll-Full-High-Definition-Display (FHD), ein ergonomisches Industriedesign und eine Auswahl an Trage- und Handhabungszubehör steigern den Benutzerkomfort und das Benutzererlebnis. Der große 8.000-mAh-Akku ermöglicht eine ganze Schicht ununterbrochenes Arbeiten, kann aber problemlos im laufenden Betrieb gegen einen neuen Akku ausgetauscht werden**. Eine leistungsstarke Barcode-Scan-Engine beschleunigt die Datenerfassung.