reichelt elektronik wächst dank der anhaltenden Online-Nachfrage weiterhin und will nun mit dem Ausbau des Distributionszentrums dieser Entwicklung auch in Zukunft gerecht werden. In dem neuen Versandzentrum, das Teil des gesamten Distributionszentrums ist, wird auf zwei Ebenen neueste Technik zur automatisierten Verpackung installiert. Insgesamt wird das neue Versandzentrum um 10.000 m2 erweitert. Automatisierungslösungen werden zur besseren Steuerung der Paketströme und für unterstützende Tätigkeiten wie schwere Hebearbeiten eingesetzt. So kann reichelt zukünftig rund 25.000 Pakete pro Tag abfertigen.

Darüber hinaus entstehen neue Büroräume, die bei der Verwaltung der zusätzlichen Aufträge unterstützen werden. Das Bürogebäude wird auf zwei Etagen erweitert. Mittelfristig schafft reichelt elektronik so bis zu 100 neue Arbeitsplätze in Logistik und Verwaltung am Standort Sande. Bereits heute führt der Online-Distributor mehr als 120.000 Artikel aus dem Bereich Elektronik und Technik im Sortiment und beliefert Privat- und Geschäftskunden in 128 Ländern weltweit.