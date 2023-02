Die Branchen und Anwendungsfelder für leistungsstarke Schaltnetzteile sind weitreichend. Die NSP-1600 und NSP-3200 von MEAN WELL können durch EMTRON künftig z. B. in Halbleiter-Equipment, schweren industriell-maschinellen Anwendungen, der Automatisierungstechnik, in Rechenzentren oder Stationen der 5G-Telekommunikation eingesetzt werden.

Für einen schnellen Einstieg und Erfolg mit den NSP-Schaltnetzteilen basiert deren Layout der Eingänge, Ausgänge und Sicherheitsmerkmale auf den bekannten MEAN WELL RSP- und DPU-Serien. Die Entwicklung der neuen Baureihe sieht weiterhin vor, eine intelligente FAN-Drehzahlregelung zu implementieren und den DC-Betriebsbereich auf bis zu 400 V DC zu erweitern. Zudem stattet MEAN WELL die Netzteile mit einer integrierten PV-Funktion aus und bietet 5 Jahre Herstellergarantie.

Die NSP-1600-Serie ist mit den Ausgangsspannungen von 12, 24, 36 oder 48 V DC und die NSP-3200 mit den Ausgangsspannungen 12 oder 24 V DC ab sofort bei EMTRON erhältlich. Die NSP-3200 sind für Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit mit einem optionalen Conformal Coating erhältlich.