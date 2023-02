Microchip hat mit WITINMEM zusammengearbeitet, um die analoge In-Memory-Computing-Lösung memBrain, die auf SSTs SuperFlash-Technologie basiert, in den stromsparenden SoC-Baustein von WITINMEM zu integrieren. Das SoC verfügt über Computing-in-Memory für die Verarbeitung neuronaler Netze, einschließlich Sprach-, Stimmabdruckerkennung, Rauschunterdrückung, Szenenerkennung und Überwachung des Gesundheitszustands. WITINMEM arbeitet seinerseits mit mehreren Kunden zusammen, um Produkte auf der Grundlage dieses SoC im Jahr 2022 auf den Markt zu bringen.

„WITINMEM geht mit memBrain von Microchip neue Wege, um die rechenintensiven Anforderungen von Echtzeit-KI-Sprache am Netzwerkrand auf der Grundlage fortschrittlicher neuronaler Netzwerkmodelle zu erfüllen“, erklärte Shaodi Wang, CEO von WITINMEM. „Wir waren die ersten, die 2019 einen Computing-in-Memory-Chip für Audio entwickelt haben, und jetzt haben wir mit der Serienfertigung dieser Technik in unserem stromsparenden SoC für neuronale Verarbeitung einen weiteren Meilenstein erreicht, der die Sprachverarbeitung in intelligenten Sprach- und Gesundheitsprodukten optimiert und verbessert.“