Die Artista M4 steuert nahezu jedes TFT-Display mit V-by-One-Schnittstelle und PCAP-Touchscreens direkt an und bietet hervorragende Leistung zum günstigen Preis. Neben Gigabit-Ethernet für eine schnelle Datenübertragung ins Netzwerk können über ein M.2-Interface z. B. Funkmodule zur drahtlosen Datenübermittlung angeschlossen werden. Optional sind dazu Dualband-WLAN 5, Bluetooth 5.0 und eine interne oder externe Antenne erhältlich. Dank eingebauter Batterie steht auch eine Real-Time-Clock parat.

Der verbaute HDMI-in erlaubt den Anschluss externer Quellen, wie zum Beispiel eines X86-PCs, so dass wahlweise der Inhalt des integrierten Raspberry Pi oder das der externen Quelle auf dem verbundenen Display angezeigt werden kann. Über HDMI-out kann neben dem intern angeschlossenen Display zusätzlich ein externer Monitor betrieben werden. Sogar die Anzeige unterschiedlicher Inhalte auf beiden Geräten ist möglich. Für Konferenzräume lassen sich das Audio- und Kamera-Interface (CSI) zur Ton- und Bildübertragung nutzen. Mit dem bald verfügbaren Artista-IO-Modul wird es ein Erweiterungs-Board geben, welches neben frei programmierbaren digitalen Ein- und Ausgängen auch CAN und RS232 bzw. RS485 zur Verfügung stellt. Damit lassen sich in Kombination mit beispielsweise CODESYS einfache SPS-Applikationen realisieren.