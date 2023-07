Neousys Technology, ein branchenführender Anbieter von robusten Embedded-Systemen, stellt seinen neuesten Edge-KI-Inferenz-Computer vor, den Nuvo-9166GC. Durch die Unterstützung für Intel® 12./13. Gen-Prozessoren und eine NVIDIA® L4-Grafikkarte liefert die Plattform gleichzeitig exzellente CPU-Rechenleistung und Möglichkeiten für KI-Inferenzierung. Und dank seiner flexiblen Möglichkeiten zur Kameraanbindung ist der Nuvo-9166GC ideal für Multikamera-Anwendungen geeignet, die in Echtzeit reagieren, beispielsweise bei der KI-gesteuerten Automatisierung in der Industrie, bei Roboterleitsystemen und für fortschrittliche autonome Maschinen.

Neousys versucht mit seiner Zusammenarbeit mit Intel® und NVIDIA®, das Edge-Computing zu revolutionieren, um so der wachsenden Nachfrage nach Smart Manufacturing und Smart Citys zu begegnen. Durch Unterstützung einer Intel® Core™-CPU mit bis zu 24 Cores/32 Threads bietet der Nuvo-9166GC fast das Doppelte an CPU-Rechenleistung wie die 10./11. Gen-Plattformen. Das System unterstützt darüber hinaus NVIDIA® L4 für Anwendungen zur energieeffizienten KI-Beschleunigung, eine GPU der Datacenter-Klasse, die auf der NVIDIA® Ada Lovelace-Architektur basiert. Es bietet bis zu 30,3 TFLOPS an FP32- bzw. 485 TOPS an INT8-Rechenleistung und gibt damit neue Benchmarks für das Industrie-Edge-KI-Computing vor.

Da bei allen Edge-Systemen das Thermo-Management essentiell ist, nutzt der Nuvo-9166GC ein bewährtes Thermodesign, das einen zuverlässigen Betrieb des Systems von -25° C bis 60° C garantiert. Die CPU und das DDR5-Speichermodul werden bei dem System passiv gekühlt. Das System hat auch ein abgeschottetes patentiertes Kassettenmodul mit einem Lufttunnel für einen fortlaufenden Kaltluftzustrom durch den passiven Kühlkörper der NVIDIA® L4, was eine optimale Systemleistung gewährleistet. Hinsichtlich der Möglichkeiten zur Kameraanbindung hat der Nuvo-9166GC sechs GbE- und sechs USB 3-Anschlüsse, einen MezIO®-Erweiterungssteckplatz und einen zusätzlichen PCIe-Steckplatz zur Unterstützung von bis zu vierzehn Industrie-GigE-Kameras oder achtzehn Industrie-USB 3-Kameras. Zur Speicherung der Daten, die bei mehreren Kameras anfallen, ist der Nuvo-9166GC mit zwei 2,5-Zoll-SATA HDD/SSD-Steckplätzen ausgerüstet, die RAID 0/1-Konfigurationen ermöglichen, während der M.2 2280 Gen4-Steckplatz (x4) mit einer eine NVMe-SSD mit bis extremen Lese/Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 7000 MB/s perfekt zur Installation eines Betriebssystems geeignet ist.