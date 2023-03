Die embedded world Conference wurde im Rahmen der bewährten Strategie weiterentwickelt. „Wir kombinieren Themen, die schon seit Jahren wichtig sind, mit hochinnovativen und zukunftsgerichteten Beiträgen zu mehr als 200 Stunden an Vorträgen. Das Programm haben wir zusammen mit vielen Partnern, Verbänden und Ökosystemen erstellt. Es deckt alle Aspekte und Disziplinen der embedded Welt ab. Es gibt 19 Classes, drei Keynotes und eine spezielle acatech-Session. Fazit: Es gibt viele Highlights“, betont Axel Sikora, Chairman der embedded world Conference.

Die electronic displays Conference (edC) hat sich durch die in Europa einmalige Kombination mit der electronic displays Area als führender Branchenevent etabliert. Schließlich ist das Motto von Displays „seeing is believing“! 60 Beiträge mit acht Keynotes entlang der Value Chain und Innovationen professioneller Displays bilden die Basis für eine erfolgreiche edC 2023. „Networking und der enge Austausch mit den Referenten und unter den Teilnehmern münden bestimmt wieder in erfolgreichen Produkten und neue Kollaborationen“, freut sich Karlheinz Blankenbach, Chairman der edC.