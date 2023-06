Die brillant leuchtenden LEDs sorgen für ein exzellentes Schriftbild und sind in verschiedenen Farben erhältlich. Die Großanzeigen verfügen über robuste Stahlblechgehäuse in professionellem Industriedesign. Für Anwendungen mit speziellen Anforderungen an die Oberflächenbeschaffenheit werden sie auch mit Edelstahlgehäusen angeboten.

Alle Serien verfügen über einen integrierten Switch nach Konformitätsklasse CC-C und ermöglichen so die Integration in Anlagen mit IRT-Kommunikation. Die Parametrierung erfolgt vollständig in einem Engineering-Framework. Die Textanzeigen der Serien SX502 und SX602 verfügen über umfangreiche Komfortfunktionen und werden in einem intuitiv zu bedienenden Menü parametriert.

Die numerischen Anzeigen warten ebenso mit zahlreichen Komfortfunktionen auf und können neben Ziffern auch die mit sieben Segmenten darstellbaren Buchstaben und Sonderzeichen darstellen. Eine intelligente Smart-Dot-Funktion verschiebt beispielsweise den Dezimalpunkt automatisch, so dass der Vorkommawert vollständig angezeigt wird und die Nachkommastellen wahlweise abgeschnitten oder gerundet werden. Bei Über- oder Unterschreiten von einstellbaren Schwellenwerten kann eine automatische Änderung des Darstellungsmodus erfolgen.