Die Messleitungen haben eine rückseitige Buchse, die den Anschluss weiterer Messleitungen ermöglicht. Dieses Feature wird insbesondere in Schulungseinrichtungen oder in Prüfständen mit Breakout-Boxen benötigt, wo Signalverteilung und simultane Messungen sehr wichtig sind. Mit elf Standardfarben (inklusive der neuen Farbe Orange für den Bereich E-Mobility) und sechs verschiedenen Standardlängen bietet Stäubli ein umfangreiches Sortiment an stapelbaren Messleitungen für viele Anwendungen.

Mittlerweile ist auf der Conrad Sourcing Platform nahezu das komplette Stäubli-Sortiment gelistet. Dieses kommt unter anderem im Bereich Erneuerbare Energien ebenso zum Einsatz wie bei Automatisierungsanwendungen. Im Bereich der Prüf- und Messtechnik umfasst das Sortiment von Stäubli 2 mm- und 4 mm-Messleitungen, Buchsen, Stecker, Prüfspitzen, Klemmen und Adapter. Alle Produkte in dieser Kategorie sind gemäß IEC EN 61010-031 entwickelt und zugelassen und können bis Messkategorie CAT IV eingesetzt werden.