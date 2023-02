Der neue CEO Marco Gerhard bringt aufgrund seiner bisherigen Laufbahn viel Branchenerfahrung mit: Er kennt die aktuellen Kunden- und Marktanforderungen und verfügt über ein fundiertes, technisch-orientiertes Vertriebs-Know-how. Unter anderem ist er verantwortlich für Neu- und Weiterentwicklungen im Bereich digitaler Netzwerklösungen und den forcierten Vertrieb des Eltec Produkt-Portfolios, darunter Wireless Access Points, 5G Router und Gateways, Datenlogger und Ethernet-Switches.

Seine Erfahrung und Kenntnisse rund um Vertrieb, Geschäftsentwicklung, Unternehmensführung und Strategie hat sich Marco Gerhard, der in Heidelberg Wirtschaftsingenieurswesen studiert hat, in vielen herausfordernden beruflichen Stationen erworben, darunter als Key Account Manager bei SMA Solar Technology sowie als Director Sales & Service bei Exide Technologies. Bereits seit dem Jahr 2016 gehört Marco Gerhard als Geschäftsführer der Westermo Data Communications, der größten Vertriebsniederlassung der Gruppe mit Sitz in Waghäusel bei Karlsruhe, dem globalen Westermo Management-Team an und ist hier zuständig für Deutschland sowie für die Niederlassungen in Österreich und der Schweiz.