Hilfestellung hierbei bieten die 24 Vorträge der beiden Konferenztage, in denen die anwesenden oder ggf. via Videoleinwand zugeschalteten Experten in vier Blöcken ein breites Themenfeld abdecken. Das Spektrum reicht von neuen Entwicklungen und Trends im Bereich der Obsoleszenz-Strategien über wichtige Schritte der Prozessentwicklung und Fallstudien bis hin zu Prognosen hinsichtlich künftiger Marktentwicklungen und damit einhergehender Obsoleszenz-Probleme. So wird in den Vorträgen unter anderem dargelegt, warum eine Wertstromanalyse wertvolle Informationen für künftige Obsoleszenz-Aktivitäten und -Prozesse liefert, wie sich veralteten medizinischen Geräten neues Leben einhauchen lässt, unter welchen Voraussetzungen sich externe Design-Ressourcen zur Beschaffung alternativer Design-Lösungen nutzen lassen, oder weshalb Obsoleszenz das Fälschungsrisiko vergrößert und was man dagegen tun kann. Auch gut zu wissen: Richtig eingesetzt, überstützt ein effektives Obsoleszenzmanagement sogar die Energiewende.

Vor der eigentlichen Konferenz am 18. und 19. Mai werden zudem am 17.Mai parallel zwei jeweils ganztägige praxisorientierte Workshops angeboten, in deren Verlauf jeweils fünf Experten mit den Teilnehmern ausführlich an unterschiedlichsten Aspekten der Themenbereiche „Aktives Management der Lieferkette durch Verträge und Audits“ sowie „Das Recht auf Reparatur und seine Auswirkungen für Obsoleszenz-Manager“ arbeiten.