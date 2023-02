Die „Lange Nacht der Bezirke“ ist mittlerweile eine fest etablierte Institution in Wien, denn seit sieben Jahren wird an diesem Abend der Bezirks-Business-Award verliehen. In ganz Wien sind 2022 rund 700 Betriebe in verschiedenen Kategorien wie u.a. Innovation, Service, Leistung, Tradition oder auch Kundenbewertungen nominiert. Kraus & Naimer gewann heuer erstmals den Bezirks-Business-Award in Währing in der Kategorie Großbetriebe mit über 50 Mitarbeiter. Die Gewinner (1-3) werden durch ein Publikumsvoting der LeserInnen des „Wiener Bezirksblatts“ aus über 100.000 Stimmen ermittelt.

„Die Auszeichnung freut uns sehr, da wir seit 110 Jahren in der Schumanngasse erfolgreich sind. Im Laufe der Geschichte waren wir für viele Menschen hier ein wichtiger Arbeitgeber. Die gute öffentliche Anbindung, die zahlreichen Impulse im Stadtbild und der Infrastruktur kommen uns ebenso zu Gute. Mit dem Neubau unserer Firmenzentrale am Standort haben wir einen weiteren Grundstein für eine erfolgreiche Zukunft in Währing gelegt, um weiterhin ein attraktiver Arbeitgeber zu bleiben“, so Mag. Harald Zeller, Finanzchef bei Kraus & Naimer, der stellvertretend für das Unternehmen den Preis von Frau Bezirksvorsteherin Mag. Silvia Nossek sowie Ing. Walter Seemann im Amtshaus Währing entgegennahm.