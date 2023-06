Die Industrie steht in einem Wettbewerb um immer größere Gigabyte-Zahlen. Und doch gibt es zahlreiche Anwendungen, die tatsächlich nur einen Bruchteil dieser Speicherkapazität benötigen. Typische Einsatzszenarien dafür sind grüne IoT-Technologien wie Ladestationen, Smart Meter oder PV-Wechselrichter, bei denen das Ausführen von Boot-Software oder die Kommunikation mit Cloud-Anwendungen nur einen überschaubaren Speicherbedarf erfordert. Speziell für diese Anforderungen erweitert Swissbit sein Portfolio um neue e.MMCs und SD-Speicherkarten mit kleinen Kapazitäten von 4 bis 8 GB. Sie basieren auf 3D-TLC-NAND und sind auf Stromausfallsicherheit, industrietaugliche Zuverlässigkeit und hohe Endurance hin optimiert. Damit erreichen sie die Leistungsfähigkeit preisintensiver SLC-Modelle und übertreffen die Performance entsprechender MLC-Varianten.

Die zunehmende Verbreitung von IoT-Technologien zeigt sich besonders deutlich in Smart Cities. Dort gehören eine nachhaltige Energieerzeugung und -nutzung mit Ladestationen, Smart Metern oder Controllern für intelligentes Gebäudemanagement zu den Schlüsselfaktoren.Für einen maximal effizienten Betrieb dieser Green-IoT-Anwendungen bietet Swissbit nun gezielt Speichermedien mit kleinen Kapazitäten an. Diese sind mit 4 bis 8 GB optimal als Boot-Medium oder für Data Logging kleiner Datenmengen geeignet, wobei Nutzer keine Abstriche in puncto Leistung oder Langlebigkeit in Kauf nehmen müssen. Verfügbar als Embedded-Komponente in Form einer e.MMC oder als flexible, wechselbare SD-Speicherkarten, bieten die Modelle der Serien EM-30 bzw. S-56(u) dank bewährter Firmware-Architektur höchste Zuverlässigkeit und gewährleisten darüber hinaus eine 100-prozentige Datensicherheit.