AIB-MX13-1-A1 wird von einem leistungsstarken Orin SoC angetrieben, der eine NVIDIA Ampere-GPU mit 1.792 Cores und 56 Tensor Cores kombiniert. Diese Kombination ermöglicht beeindruckende KI-Berechnungen in Echtzeit. Dank der fortschrittlichen Energieverwaltung des Orin SoC kann man anspruchsvolle KI-Aufgaben auf Edge Geräten ausführen, ohne den Energieverbrauch zu erhöhen.

Das Edge Device Kit bietet eine breite Palette an Schnittstellen, darunter 1x RJ-45 GbE Port und 1x RJ-45 10GbE Port für schnelle Netzwerkverbindungen. Darüber hinaus sind 2x UART, 2x CAN, 2x I2C, 1x I2S, 1x SPI, 5x GPIO und 3x USB 3.2 verfügbar, die eine einfache Integration in verschiedene industrielle Systeme ermöglichen. Das Jetson AGX Orin Kit wird mit dem umfangreichen JetPack Softwarepaket von NVIDIA ausgeliefert, das Entwicklern eine robuste Entwicklungsplattform für die Erstellung und Optimierung von KI-Anwendungen bietet.