Die Klemmleisten mit Schraubanschluss werden aus vernickeltem Messing gefertigt und halten Temperaturen von -30 bis +120 Grad problemlos stand. Kunden von WECO können die neuen Produkte mit Schraubanschluss in 1- bis 12-poligen Ausführungen bestellen. Klassische Einsatzgebiete finden sich in der Automobilindustrie, in Motoren, Leitungsverbindungen oder allen anderen Arten von Verbindungen mit großen Strömen.