Bei den beiden Dataforth Modulen PWRM10-01 und PWRM20-01 handelt es sich um universelle, hochpräzise, kompakte und energieautarke IoT-Leistungsmessgeräte, die sich an Drehstrom- und Einphasensysteme anschließen lassen. Die Module wurden speziell für Nachrüstungsanwendungen in der Energieverteilung in Industrieanlagen und Gebäuden entwickelt. Die Geräte ermitteln nicht nur die aktuellen Werte für Wirk-, Blind- und Scheinleistung, sondern auch zeitliche Spitzenwerte, Frequenz und Phasenwinkel des überwachten Stromnetzes. Der erweiterte Betriebstemperaturbereich von -40°C bis +85°C ermöglicht auch den Einsatz im geschützten Außenbereich oder in Bereichen mit höheren Temperaturen. Mit einer maximalen Fehlertoleranz von nur 0,2% bei der Leistungsmessung erreichen die Module eine sehr hohe Messgenauigkeit.

"Die Vorteile, die unsere neuen Energieüberwachungsmodule bieten, sind so bedeutend und weitreichend", sagt Georg Haubner, Dataforth Vice President Marketing and Sales. "Die zahlreichen Funktionen der Module PWRM10-01 und PWRM20-01 in Kombination mit ihrer einfachen Bedienbarkeit machen die Messung der Energiequalität, die Überwachung des Energieverbrauchs oder die Bestimmung des Maschinenzustands und anderer leistungsbezogener Daten zu einem einfachen Vorgang."