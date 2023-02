Im Mittelpunkt der OVE-Energietechnik-Tagung vergangene Woche in der Seifenfabrik in Graz standen die neuen Herausforderungen am Energiemarkt, aktuelle Entwicklungen im Bereich Elektromobilität und Ladeinfrastruktur, innovative Speichertechnologien sowie strombasierte Prozesse für Industrie und Gewerbe. Im Rahmen einer Abendveranstaltung wurden drei OVE-Energietechnik-Preise für herausragende Abschlussarbeiten vergeben: