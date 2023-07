Die Partnerschaft von Infineon und Edge Impulse bietet den Kunden zusätzliche Flexibilität und eine Auswahl an Plattformen zur nativen Entwicklung und Konfiguration von ML-Anwendungen für Systeme, die auf PSoC 63 Bluetooth LE MCU-Bauteilen basieren. Diese bieten eine 150-MHz-Arm®-CPU-Leistung mit Low-Power-Konnektivität und eine Vielzahl von Peripherieoptionen. So umfasst zum Beispiel das CY8CKIT-062-BLE Pioneer Kit in Kombination mit dem E-Ink Display Shield Board (CY8CKIT-028-EPD) eine Inertialmesseinheit, ein Mikrofon und einen Temperatursensor. Es unterstützt Anwendungen, bei denen reale Sensordaten von KI-Modellen verarbeitet werden, die auf Tiny Machine Learning basieren, und die für energieeffiziente, kostengünstige Edge-IoT-Umgebungen optimiert sind.