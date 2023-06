Mit WE-HEPC präsentiert Würth Elektronik ihre bisher kompakteste magnetisch geschirmte Leistungsinduktivität auf NiZn Ferrit Basis. Das Produkt ist durch einen neuen komplett automatisierten Herstellungsprozess von einer sehr hohen gleichbleibenden Qualität und weist einen höheren Sättigungsstrom auf als bisherige eigene oder bekannte konkurrierende Produkte. Es sind insgesamt 15 Modelle verschiedener Werte (L: 3,3 ~ 100 μH; ISAT: 1,3 ~ 3,3 A) in den Bauformen 5030 (4,8 x 4,8 x 1,8 mm) und 6030 (5,9 x 5,9 x 2,85 mm) verfügbar.

WE-HEPC eignet sich für DC/DC-Wandler, Filteranwendungen, Embedded Computer und andere Anwendungen in kompakten Designs. Der Betrieb ist im Bereich von -40°C bis +125°C und dank AEC Q-200 Grade 1-Qualifizierung auch in Automobilanwendungen möglich. Würth Elektronik hat darauf geachtet, dass das Landpattern kompatibel zu den älteren Induktivitäten WE-SPC, WE-TPC ist, so dass Kunden eine maximale Flexibilität für das Design ihrer Applikation haben.