In modernen Produktionslinien werden Kabelverschraubungen mit hohen Stromableitungsfähigkeiten immer wichtiger. Hier bewährt sich die GOGAFIX EMV5 durch ihre erhöhte Stromtragfähigkeit. Dank ihrer hervorragenden elektromechanischen Abschirmung ist ein Schutz bis in den GHz-Bereich gegeben. Der reduzierte ohmsche Widerstand und Spannungsabfall verhindern ein Erhitzen der Zuleitungen und somit einen Ausfall der Anlage. Labortests nach IEC 60512-5-2 (Strombelastbarkeit) und IEC 60512-5-1 (Temperaturerhöhung) zeigten, dass selbst bei Ableitungsströmen von mehreren 100 A bei Verwendung der EMV5 Verschraubung keine signifikante Temperaturerhöhung des Systems zu beobachten waren. Die EMV5 kann bei Temperaturen von - 20°C bis +100° C, kurzzeitig sogar von - 40°C bis +150° C eingesetzt werden.

Ein aktives Kontaktsystem erleichtert die Montage und Demontage, ohne den Kabelschirm zu verletzen. Die EMV5 besteht aus vernickeltem Messing, Dichteinsatz Chloropen, Kabelklemmring PA6 und O-Ring Perbunan. Zwei gegenläufige Kontaktfedern vergrößern den Kontaktquerschnitt. Diese hochwertige Ausführung erfüllt auch die Anforderungen der Schutzarten IP66, IP68 (5bar - 30 min) und IP69. Die schock- und vibrationsbeständigen EMV-Verschraubungen entsprechen auch den internationalen Automobilstandards.