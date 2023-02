Beim OVE Innovation Day 2022 diskutieren hochrangige Wirtschaftsvertreter mit den internationalen Größen der elektrotechnischen Normung über Branchentrends, Rahmenbedingungen und die Rolle der Standardisierung als Innovationstreiber. Im Fokus stehen aktuelle Innovationen aus der Elektrotechnik und Informationstechnik sowie gesellschaftspolitische Megatrends, etwa die Kreislaufwirtschaft. Erstmals wird auch der OVE Innovation Award vergeben.

Von neuesten Entwicklungen im Bereich E-Mobility und Quantentechnologie über Künstliche Intelligenz für die Energiewende bis hin zu Innovationen aus der Mess-, Automatisierungs- und Robotertechnik reicht die Themenpalette beim zweiten OVE Innovation Day am 17. November 2022. Die Veranstaltung gibt Einblicke in neueste technologische Entwicklungen und elektrotechnische Normungsarbeit am Puls der Zeit. Im Rahmen einer Podiumsdiskussion wird das Konzept der „all electric and connected society“ hinterfragt.