Mit seinen Maßen von 50 x 123 x 138 Millimetern ist Emparro20-Pro mehr als 40 Prozent schmaler sowie in Summe deutlich kleiner und platzsparender als das Vorgängermodell. Das Schaltnetzteil lässt sich komplett werkzeugfrei per Hutschiene montieren. Das vereinfacht die Installation beim Kunden, spart Zeit und Aufwand. Optional ist auch eine Montage per Verschraubung möglich.



Über den Parallelmodus lassen sich mehrere Geräte parallel betreiben. Während Nutzer in der Vergangenheit die Spannung über ein Potentiometer abstimmen mussten, lässt sich das bei Emparro20-Pro über Tasten einstellen. Die Ausgangsspannung (Output) lässt sich über die Tasten + und – zwischen 22 und 28 VDC anpassen. Über IO-Link oder eine Tastenkombination am Gerät lassen sich die Tasten sperren. Dadurch ist ein unerwünschtes Verstellen der Ausgangsspannung ausgeschlossen.



Emparro20-Pro hat einen Wirkungsgrad von mehr als 95 Prozent. Durch diesen hohen Wirkungsgrad werden die Betriebskosten auf ein Minimum reduziert. Außerdem werden Schaltschränke durch die geringe Abwärme weniger erwärmt, wodurch sich die Klimatisierung im Schaltschrank teils reduzieren lässt. Emparro20-Pro bietet also zahlreiche Einsparpotenziale. Die Lebensdauer wird erhöht und die Zuverlässigkeit steigt. Durch die Überspannungskategorie III ist Emparro20-Pro unempfindlich gegen Überspannungen.