Dass Online-Konferenzen auch nach der Pandemie ein zeitgemäßes Format sind, zeigt der neue Rekord an Teilnehmenden. So kann wertvolles Fachwissen nachhaltig, ganz ohne CO2-Emissionen und Reisestrapazen vermittelt werden. In Kombination mit den persönlichen Kontakten gehören digitale Veranstaltungen wie die Digital WE Days zum Service-Komplettpaket bei Würth Elektronik.

Wer nicht live an den Digital WE Days teilnehmen konnte, kann sich die Aufzeichnungen der Vorträge jederzeit auf Youtube ansehen: https://www.youtube.com/@wuert...