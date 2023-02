BRESSNER Technology, einer der führenden Anbieter von industriellen Embedded-Plattformen, kündigt mit dem BOXER-6840-CFL ein Hardware-System seines Partners AAEON Technology an, welches für Hochleistungsanwendungen entwickelt wurde. Das mit Intel® Core™ und Xeon® Prozessoren der 8. und 9. Generation ausgestattete System bietet Erweiterungsmöglichkeiten sowie ein robustes Design für raue Umgebungen und ermöglicht Nutzern den Einsatz in Anwendungsgebieten die von der industriellen Automatisierung bis hin zu AI Edge Servern reichen.

Der BOXER-6840-CFL basiert auf einem C246 Intel® Chipsatz und ist für den Einsatz von High-Performance-Computing in industriellen Embedded-Anwendungen konzipiert. Die Plattform ist mit den Intel® Core™ und Xeon® Prozessoren der 8. und 9. Generation (ehemals Coffee Lake/Coffee Lake Refresh) ausgestattet und unterstützt Prozessoren mit einem TDP von bis zu 71 Watt. Die Hardware bietet ein innovatives thermisches Design, das es selbst dem High-End-Prozessor erlaubt, bei Temperaturen von -20° C bis 60° C ohne Leistungsverlust zu arbeiten. Darüber hinaus unterstützt das System bis zu 128 GB Arbeitsspeicher, was eine ungedrosselte Verarbeitungsleistung ermöglicht.

"Der BOXER-6840-CFL bietet Leistung und Erweiterbarkeit für anspruchsvolle industrielle Anwendungen", sagt Gabor Paxian, Senior Account Manager bei BRESSNER Technology. "Durch das Hinzufügen von Erweiterungskarten oder die Verwendung von NVIDIA-Grafikkarten können unsere Kunden unsere Systeme für die industrielle Automatisierung, Maschinenhersteller und KI-Edge-Server für IIoT-Implementierungen einsetzen."