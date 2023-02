Umfassend vernetzte Echtzeitlösungen benötigen sichere Echtzeit-Gateway-Technologien, um das Brownfield mit Echtzeit-Clouds zu verbinden – beide synchronisiert über Time Sensitive Networking (TSN) für unterschiedlichste Echtzeitdienste. Die neuen Lösungsplattformen von congatec sind für eine zuverlässige und latenzarme Kommunikation am Edge vorbereitet und beinhalten Echtzeit-Hypervisor-Support, der für die deterministische und sichere Datenverarbeitung und den Datenaustausch zwischen den Geräten und Echtzeit-Clouds in rauen Industrieumgebungen erforderlich ist. Zu den Zielanwendungen des neuen TSN-befähigten Ecosystems gehören die industrielle Fertigung, das Gesundheitswesen, die Energie- und Versorgungswirtschaft, Transport und Logistik, Luft- und Raumfahrt sowie Behörden und die öffentliche Sicherheit.

„All diese zunehmend in Echtzeit vernetzten Branchen erfordern eine Kommunikation mit hoher Bandbreite und geringer Latenz – von den Geräten zu den Echtzeit-Clouds und wieder zurück. Anbieter solcher End-to-End-Lösungen benötigen entlang dieser Datenlieferketten hochgradig homogene Lösungsplattformen, von den Edge-Servern der Netzwerkinfrastruktur bis hin zu den verteilten und mobilen Devices, um die Implementierung so einfach wie möglich zu gestalten. congatec bietet alles, was für solche umfassenden Lösungsplattformen benötigt wird – inklusive aller Schnittstellenoptionen, um die verteilten Geräte sowie Peripherie und I/Os über 100Base-T1 anzubinden“, erklärt Christian Eder, Director Product Management bei congatec.