Für den Einsatz in batteriebetriebenen Anwendungen hat Analog Microelectronics den digitalen 18-bit Board Mount Drucksensor AMS 5935 entwickelt. Die Drucksensoren der Serie AMS 5935 sind mit ihrer extrem geringen Stromaufnahme (250 nA im Sleep Mode und 2 mA während Messungen) sowie dem Versorgungsspannungsbereich von 1,7 V bis 3,6 V perfekt für Mikrocontrolleranwendungen im Batteriebetrieb geeignet. Sie verfügen über eine integrierte I2C / SPI Schnittstelle, über die kalibrierte Druck- und Temperaturmesswerte ausgelesen werden können. Ihr extrem kleiner Messfehler bei Raumtemperatur und der ebenfalls sehr geringe Gesamtfehler im Temperaturbereich von -25 … 85 °C wird durch eine aufwändige Kalibration und Temperaturkompensation erreicht.

Die AMS 5935 verbinden eine hochwertige piezoresistive Druckmesszelle mit einem Signalverarbeitungs-ASIC in einem keramischen DIL-Gehäuse für die Leitplattenmontage. Sie sind erhältlich in zwei Gehäusevarianten: eine mit vertikalen Druckanschlüssen zum Anschluss an geeignete Schläuche und eine für die Verwendung mit O-Ring Dichtungen.

Verschiedene Druckbereiche und Druckarten sind für die Sensoren in der AMS 5935 Serie erhältlich: Differenzdrucksensoren in Druckbereichen von 0 ... 2.5 mbar bis zu 0 ... 100 mbar und bidirektionale Differenzdrucksensoren von -1.25 ... +1.25 mbar bis zu -100 ... +100 mbar. Kundenspezifische Druckbereiche und Modifikationen sind auf Anfrage verfügbar.