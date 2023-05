Als informative Weiterbildungsmöglichkeit fungierte auch in diesem Jahr das abwechslungsreiche Forenprogramm mit zahlreichen Fachvorträgen, Podiumsdiskussion und Produktvorstellungen. Besondere Einblicke in spannende Topthemen gab es z.B. unter Beteiligung des FED e.V., des VDMA und des ZVEI.

Noch mehr fachliches Know-how sowie tiefe Einblicke in Zusammenhänge der Elektronikfertigung und Abhängigkeiten der Lieferkette gewannen Interessierte bei der Fertigungslinie „Future Packaging“ des Fraunhofer-Institut für Zuverlässigkeit und Mikrointegration (IZM). Sie zeichnete sich auch 2023 als bewährter und exklusiver Hotspot auf der SMTconnect aus. Im Mittelpunkt stand in diesem Jahr das Thema „Trust the Line“ – Wettbewerbsfähigkeit durch Vertrauen, Sustainable Tool und Supply Chain. Interessierte konnten täglich an kommentierten Live-Führungen teilnehmen und so ihren Wissenshorizont noch gezielter erweitern.