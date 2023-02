Mit dem tico 77x hat Hengstler einen elektronischen Zähler entwickelt, der sich für eine Vielzahl an Anwendungen eignet. Ob als Impulszähler, Tachometer, Zeitzähler, Schichtzähler oder Batchzähler: Der tico 77x überzeugt durch eine Eingangsfrequenz von bis zu 60 kHz, ein großzügig gestaltetes zweizeiliges Display und eine Ziffernhöhe von 9,3 mm bzw. 7,2 mm (2. Zeile). Das Display verfügt zudem über eine Hintergrundbeleuchtung, bei der aus vier verschiedenen Ziffernfarben gewählt werden kann. Es sind bis zu 3 Vorwahlen (P0,P1,P2) als Absolut- oder Schleppvorwahl und als Bereichssignal/Grenzwert möglich – auch eine negative Vorwahl kann definiert werden. Die Ausführungen tico 773 und tico 774 besitzen zudem eine USB- bzw. RS232-Schnittstelle, über die eine schnelle und unkomplizierte Kommunikation mit einem angeschlossenen PCs garantiert ist. Beide Zähler sind darüber hinaus mit einem Programmierassistenten ausgestattet.

Die Anwendungsbereiche für den tico 77x-Zähler erstrecken sich von der Längenmessung in der Papier-, Metall- oder Textil-Industrie über die Steuerung von Belegungsanzeigen in Parkhäusern bis hin zur Erfassung von Behälter-Füllständen. Durch die Latch-/Reset-Funktion kann der Zähler auch Teile pro Einheit im Hintergrund zählen, während auf der Anzeige die Menge der vorausgehenden Einheit angezeigt wird. In der Industrie können so Teile im Bearbeitungsprozess angezeigt werden, während im Hintergrund die Teile im nächsten Behälter erfasst werden.